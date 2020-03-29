Песков рассказал об экстренном поиске смартфона для съемки Путина в Коммунарке

Для того, чтобы снять видео с моментом посещения президента Владимира Путина боксов для пациентов с подозрением на коронавирус в московской больнице в Коммунарке, пришлось в «экстренном порядке» искать смартфон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал RT.

Он отметил, что в тот момент ему было важно, чтобы люди увидели, как Путин посещает стационар, где лечатся заразившиеся коронавирусом. «Совершенно в тот момент было неважно, снимает это кто-то, запечатлевает и как запечатлевает», — сказал Песков.

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24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко и пациентами. Перед этим глава государства надел защитный костюм и респиратор. В тот же день в СМИ появилось видео, на котором Песков просит одну из сотрудниц больницы снять Путина на телефон и после уничтожить гаджет. «По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — поручил представитель Кремля.

Позже было опубликовано и само видео, снятое на этот смартфон.

По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.

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