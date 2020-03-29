В Крыму захотели завести первое уголовное дело о заражении коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения коронавирусом в Крыму от человека, который нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, заболевший приходил в медцентр, где заразил сотрудника во время медосмотра. Установлено, что с зараженным контактировали 78 человек. Они находятся в самоизоляции и инфекционных больницах.

По данным ТАСС, в Крыму под наблюдением медиков находятся 2620 человек, из них на самоизоляции 2548 человек. Всего в регионе 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут жесткий карантин на время недели, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей. Глава Крыма Аксенов призвал жителей к самодисциплине и попросил минимизировать публичные контакты. Чиновников он попросил отменить совещание.

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