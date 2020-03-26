В Крыму введут жесткий карантин по коронавирусу

Власти Крыма намерены ввести на территории полуострова жесткий карантин на время предстоящей выходной недели для предотвращения распространения коронавируса. Об этом объявил глава местного парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине. Уровень максимального карантина», — сказал политик.

По его словам, это будет тяжелое время, но его надо пережить, «иначе будем без конца барахтаться с этой гадостью».

Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей к самодисциплине. Он попросил людей минимизировать публичные контакты, а чиновников — отменить совещания. «У меня такое ощущение, кто звонит мне по совещаниям, что люди с отклонениями психическими, не понимают ничего», — добавил он.

Контроль за соблюдением карантина будет вести оперативный штаб.

В Крыму семь случаев заражения пневмонией COVID-19. Всего в России на 26 марта насчитывается 840 больных с новым вирусом, большинство из них находится в Москве.

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