Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Все заразившиеся прибыли из заграничных поездок, добавил Аксенов.

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26 марта глава крымского парламента Владимир Константинов объявил, что власти Крыма намерены ввести на территории полуострова жесткий карантин на время недели, которую объявили выходной. Аксенов также поручил министерству курортов и туризма республики не принимать действий по наращиванию туристического потока в апреле.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

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