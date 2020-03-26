Крым ввел ограничения для туристов из-за коронавируса

Крым ввел ограничения для туристов из-за угрозы вспышки коронавируса. Заселиться в санатории региона можно будет только при наличии справки об отсутствии заболевания, передает ТАСС.

Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции.

«Без справок об отсутствии коронавируса никого не запускать, выдать документы, предписывающие ограничить работу всех санаториев», — подчеркнул Аксенов.

Ранее стало известно, что Крым решили уберечь от раннего наплыва туристов. Глава республики поручил министерству курортов и туризма не принимать действий по наращиванию турпотока в апреле. По мнению главы региона, это способствовало бы распространению инфекции и могло поставить под угрозу весь туристический сезон.

В Крыму семь случаев заражения пневмонией COVID-19. Всего в России на 26 марта насчитывается 840 больных с новым вирусом, большинство из них находится в Москве.

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