Колл-центр по поддержке пожилых людей нарастил обороты

В Санкт-Петербурге начала свою работу общероссийская горячая линия по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 65 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Проект реализован Общероссийским народным фронтом при поддержке фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и компанией «Ростелеком».

«В сложных условиях, в которых оказалась страна, Общероссийский народный фронт и фонд Росконгресс проявили социальную ответственность. Созданные за годы работы организационные, трудовые, технические ресурсы позволят дополнить предпринимаемые правительством Российской Федерации меры по борьбе с вирусом, в том числе в круглосуточном режиме организовывать массовое информирование населения, сбор и систематизацию статистических данных и их передачу в профильные организации», — сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Специалисты фонда Росконгресс работают сразу по нескольким направлениям. Это и консультации по распространению вируса и мерам профилактики в стране по состоянию на день запроса, и прием заявок волонтерам от пожилых и маломобильных граждан на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Кроме того, специалисты колл-центра рассказывают пенсионерам, как самостоятельно покупать продукты и заказывать лекарства через интернет.

«Узнав о необходимости реализации такого проекта, наша организация в кратчайшие сроки подготовила всю инфраструктуру, провела технические работы и обучение специалистов. Все услуги по координации работы сотрудников колл-центра оказываются на безвозмездной основе. Мы понимаем, что в нынешние непростые времена это приобретает особое значение», — отметил директор, председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев.

За 10 дней работы горячей линии аналитиками фонда Росконгресс зафиксировано более 18 тысяч звонков из всех регионов России, зарегистрировано более 7 тысяч заявок. «Статистика показывает, что в минуту мы принимаем больше сотни обращений. Большую долю звонков составляют заявки на помощь волонтеров с доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Технические возможности фонда позволяют полностью справиться с таким объемом. Количество запросов увеличивается с каждым днем, растет пропорционально числу людей, находящихся в условиях самоизоляции», — подчеркивает инициатор проекта, руководитель дирекции по работе с участниками фонда Росконгресс Мария Киселева.

Колл-центр по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 65 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019, работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411

