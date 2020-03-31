Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Новые случаи заражения выявлены в Москве (387 человек), Петербурге (48), Дагестане (9), Свердловской области (9), Мурманской области (6), Бурятии (6), Татарстане (5), Пензенской области (5), Ленинградской области (3), Ростовской области (3), Воронежской области (2), Астраханской области (2), Башкирии (2), Тюменской области (2), Приморском крае (2), Костромской области (1), Калмыкии (1), Нижегородской области (1), Самарской области (1), Алтайском крае (1), Иркутской области (1), Хабаровском крае (1), Магаданской области (1) и в Крыму (1).
Ранее 31 марта стало известно, что режим самоизоляции ввели в 32 регионах России. За один день новые меры приняли в десяти регионах: Кабардино-Балкарии, Магаданской области, на Сахалине, в Новосибирской области, Карачаево-Черкесии, Владимирской области, Приморском крае, Башкирии, Забайкалье, Ростовской области.
По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 фактов заражения, умерли 11 человек. Под медицинским наблюдением находятся 201 623 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения