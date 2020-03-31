Число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян превысило 200 тысяч

Число россиян, которые находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус, превысило 200 тысяч и составляет 201 623 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства сказано, что за «истекший период 2020 года» под наблюдением находились 315 609 человек. Всего в России провели 536 669 лабораторных исследований на выявление коронавируса.
30 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением находятся 194 353 человека.
По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 фактов заражения, 11 человек скончались. В Москве и почти трех десятках российских регионов принято решение перейти в режим всеобщей изоляции. Исключения составляют необходимость получения скорой медицинской помощи, угроза жизни и здоровью, выгул собак, походы в ближайшие магазины или аптеки, а также поездки на работу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения