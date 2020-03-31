Число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян превысило 200 тысяч

Число россиян, которые находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус, превысило 200 тысяч и составляет 201 623 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства сказано, что за «истекший период 2020 года» под наблюдением находились 315 609 человек. Всего в России провели 536 669 лабораторных исследований на выявление коронавируса.

30 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением находятся 194 353 человека.

По данным на 30 марта, в России зарегистрировано 1836 фактов заражения, 11 человек скончались. В Москве и почти трех десятках российских регионов принято решение перейти в режим всеобщей изоляции. Исключения составляют необходимость получения скорой медицинской помощи, угроза жизни и здоровью, выгул собак, походы в ближайшие магазины или аптеки, а также поездки на работу.

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