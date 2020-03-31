Режим самоизоляции ввели в 32 регионах России

Власти 32 российских регионов приняли решение ввести режим самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости.
31 марта стало известно о введении режима в Кабардино-Балкарии, Магаданской области, на Сахалине, в Новосибирской области, в Карачаево-Черкесии, Владимирской области и в Приморье. Ранее в тот же день режим самоизоляции ввели в Башкирии, Забайкалье и Ростовской области.
Режим уже введен в Москве, Московской области, Адыгее, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Калужской областях, а также в Марий Эл, Татарстане, Чечне, Чувашии и Якутии.
Исключения в режиме самоизоляции составляют необходимость получения скорой медицинской помощи, угроза жизни и здоровью, выгул собак, походы в ближайшие магазины или аптеки, а также поездки на работу. Всего в России выявлено 1836 случаев заражения, умерли 11 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения