Режим всеобщей самоизоляции ввели в еще трех российских регионах

В Башкирии, Забайкалье и Ростовской области ввели режим полной самоизоляции. Об этом сообщили власти регионов.

В Башкирии указ о необходимости полной самоизоляции вступает в силу с 20:00 31 марта, сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте». По словам Хабирова, в регионе подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекции.

Жителям Забайкалья с 31 марта запрещено покидать дома. Исключением являются экстренное обращение к врачам и случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также поездки на работу. В сообщении правительства региона уточняется, что передвижение между районами будет осуществляться по такому же принципу. В городских поселениях гражданам разрешено выходить в ближайшие магазины и выгуливать животных. В сельских населенных пунктах — в пределах их территории.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также подписал распоряжение о полной самоизоляции жителей, оно вступило в силу 31 марта. В пресс-службе областной администрации уточнили, что распоряжение касается всех вне зависимости от возраста. Как и в других регионах, жители смогут выходить за продуктами и лекарствами, выносить мусор, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров, а также обращаться за экстренной медпомощью. Запрет также не действует на граждан, которые едут на работу, оказывают транспортные услуги или занимаются доставкой.

Кроме Забайкалья, Ростовской области и Башкирии, режим самоизоляции введен еще в 25 регионах: в Москве, Московской области, Адыгее, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Рязанской,Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Калужской областях, а также в Марий Эл, Татарстане, Чечне, Чувашии и Якутии.

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