Скворцова рассказала о российской схеме лечения пациентов с коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Скворцовой, «Мефлохин» является аналогом препаратов хина против малярии. При этом он менее токсичен и легко переносим. Глава ФМБА уточнила, что у препарата очень выраженное противокоронавирусное действие. «Уже в микроконцентрациях (десять ммоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», — пояснила Скворцова.

В настоящее время агентством совместно с Институтом микробиологии Министерства обороны проводится исследование препарата. Скворцова добавила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.

Ранее ФМБА представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин». Схема разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.

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