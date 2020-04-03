Тяжелобольному ребенку отказались дать лекарство «в связи с эпидемией в России»

Родители трехлетнего тяжелобольного ребенка с первичным иммунодефицитом (ПИД) не смогли получить от подмосковного Минздрава необходимое лекарство из-за эпидемии коронавируса в России. Об этом «Таким делам» сообщила Мария Посадкова, медицинский юрист благотворительного фонда «Подсолнух», который помогает людям с аутоиммунными заболеваниями и ПИД.
Посадкова рассказала, что в конце марта российская семья столкнулась с трудностями при получении иммуноглобулина. «Мама ребенка позвонила на горячую линию Минздрава Московской области, и там ей был дан устный отказ: "В период нынешней эпидемиологической ситуации мы не можем обеспечить вас препаратами"», — сказала юрист. Она не уточнила, смогли ли родители в итоге найти препарат.
Собеседница издания отметила, что при ПИД перерыв в терапии иммуноглобулином несет серьезный риск для здоровья и даже может привести к смерти.
Ранее россиян предупредили о возможных сложностях при покупке лекарств для лечения коронавирусной инфекции на дому. Речь шла о комбинации антиретровирусных препаратов лопинавир + ритонавир, которые принимают люди с ВИЧ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения