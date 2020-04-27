Лекарство против коронавируса оказалось опасным

Китайские ученые в ходе доклинических испытаний на мышах обнаружили, что одно из потенциальных лекарств против COVID-19 — GS-5734, или ремдесивир, — может быть опасным для репродуктивной системы. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.

28 взрослых самцов мышей были распределены случайным образом по четырем группам, по семь особей в каждой. Первая группа стала контрольной, остальным животным в течение десяти дней вводили GS-5734 в различных дозах: 10, 50 и 150 микрограммов на мышь. На седьмой день после последней инъекции ученые взяли образцы тестикул и придаток семенников для морфологического анализа и оценки состояния сперматозоидов, включая их подвижность и концентрацию.

Оказалось, что GS-5734 вызывало снижение количества половых клеток и их подвижности, а также увеличение числа аномальных сперматозоидов. Доза 50 микрограммов на мышь приводила к значительному снижению подвижности сперматозоидов и повышению уровня аномалий. Сперматогенез серьезно ухудшился при дозе 150 микрограммов на мышь.

Ученые призывают к дополнительным исследованиям вероятной токсичности ремдесивира.

Ремдесивир был разработан для лечения геморрагической лихорадки Эбола, однако недавно стало известно, что он может быть эффективен для борьбы с коронавирусом. Исследователи протестировали лекарство против ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который является родственным коронавирусу SARS-CoV-2. Вирусологи сделали вывод, что ремдесивир является очень мощным ингибитором полимераз патогена.

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