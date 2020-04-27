Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом. Об этом он написал в своем Instagram.

По мнению доктора, безусловным лидером является больничная палата интенсивной терапии. Также он указал на опасность общественного транспорта, в частности метро, храмов и других мест с большим скоплением людей.

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Ранее Комаровский рассказал, что для заражения нужно получить определенную дозу вирусных частиц. Он пояснил, что организм способен справиться с единичными частицами, одна доза способна вызвать легкую или даже бессимптомную форму болезни, а ее десятикратное превышение является серьезным риском для жизни.

Число случаев заражения в России за время пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние сутки выявлено более 6300 случаев. По всему миру зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

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