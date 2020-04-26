Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Эксперт объяснил, что всегда имеется минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание. В случае с COVID-19 точное количество вирусных частиц неизвестно, но очевидно, что инфицирующая доза небольшая. При этом, если человек столкнется только с одной дозой, то у него есть большие шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни, а встретить 10 — это реальный риск для жизни, утверждает врач.

Комаровский рассказал, что наибольшая концентрация вируса бывает в больничных палатах, а также в малопроветриваемых помещениях, где большое скопление людей.

Ранее он перечислил условия, при наличии которых возможно ослабление введенных из-за пандемии коронавируса ограничений, а также снятие карантина. Среди них: возможность больниц безопасно лечить всех пациентов, нуждающихся в госпитализации, способность государства проверить всех, у кого есть симптомы, а также проведение мониторинга подтвержденных случаев и контактов.

Комаровский также раскрыл правильный способ дезинфекции защитной маски, которую следует носить при выходе из дома в условиях пандемии. Врач считает, что ее можно просто промыть мыльной водой.

26 апреля в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 80 949. Умерли 747 человек, выздоровели 6767.

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