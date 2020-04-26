Россиян предупредили об смене привычек и правил в ресторанах из-за коронавируса

После пандемии коронавируса россиянам придется изменить свои привычки, а ресторанам — выработать новые правила безопасности персонала и посетителей. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 26 апреля.

«Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно, что наступает новая норма. Мы должны будем поменять свои привычки», — сказала Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Она пояснила, что в новых правилах для заведений общественного питания «будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей».

Число случаев коронавируса в России за время пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние сутки выявлено более 6300 заражений. По всему миру на утро 26 апреля зарегистрировано 2,8 миллиона человек с инфекцией. Более 200 тысяч из них скончались, излечились свыше 800 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!