Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 80 949

В России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 80 949. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки был выявлен 6361 новый случай заражения в 83 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

По всему миру на утро 26 апреля зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

24 апреля сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.

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