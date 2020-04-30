Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса. Лекарство снижает длительность проявления симптомов с 15 дней до 11. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на исследование, проведенное Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

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Эксперты отмечают, что если результаты работы ученых подтвердятся, то это будет «фантастическим успехом» в борьбе с пандемией. Лекарство позволит спасти многие жизни, разгрузить больницы и начать смягчать карантинные меры. Тем не менее специалисты предупреждают, что ремдесивир не станет «чудодейственным средством» от вируса.

Существенные вопросы по поводу эффективности лекарства вызывают противоречивые данные о смертности пациентов, принимавших его. Нет никаких свидетельств, что ремдесивир в какой-либо степени повлиял на нее.

Изначально противовирусный препарат был создан для лечения Эболы. Он атакует энзим, который необходим вирусу для воспроизведения внутри человеческих клеток.

По последним данным в мире зафиксировано более 3,1 миллионов случаев заражения коронавирусом. Всего около 226 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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