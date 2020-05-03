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Найдены новые потенциальные лекарства против COVID-19

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Фото: Wikimedia Commons

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско определили, как SARS-CoV-2 влияет на человеческие клетки при заражении. Они выявили взаимодействия между белками вируса и белками хозяина, играющие ключевую роль в развитии COVID-19 у зараженных. Это позволило найти новые потенциальные лекарства против заболевания. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Молекулярные биологи выделили 26 из 29 белков SARS-CoV-2 и клонировали их. Для определения межбелковых взаимодействий они воспользовались методом аффинной очистки в тандеме с масс-спектрометрией, в ходе которого происходит очистка белков из смеси и устанавливается их состав. Было идентифицировано 332 сочетания вирусный белок-белок человека. Всего ученые выявили 66 белков человека, которые являются мишенями как для вируса, так и для 69 лекарственных препаратов.

28 потенциально лекарственных соединений уже одобрены FDA (Food and Drug Administration), 12 проходят фазу клинических испытаний и еще 28 — доклинические испытания. Исследователи провели скрининг соединений, чтобы выявить препараты с противовирусной активностью. Их оказалось две разновидности: одни подавляют трансляцию РНК, другие регулируют активность двух клеточных рецепторов — сигма-1 и сигма-2.

Противовирусных препаратов с доказанной клинической эффективностью не существует, хотя препарат под названием ремдесивир в настоящее время проходит клинические испытания. Результаты исследования помогут найти новые способы лечения COVID-19, хотя пока остается неизвестным, обладают ли выявленные препараты противовирусной активностью.

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