Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы

Коронавирус способен поражать любые органы человека. Об этом стало известно в ходе последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, сообщил «Интерфаксу» главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

По его словам, клинические проявления коронавируса крайне разнообразны. Так, у одних пациентов заболевание может протекать бессимптомно или иметь признаки, характерные для других ОРВИ. В то же время у других инфицированных возникает пневмония различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, а также поражение сосудов, нервной системы и других внутренних органов.

«Поражаться могут любые органы и системы человека. Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50 процентов, острое повреждение почек — около 15 процентов и повреждение миокарда — более 20 процентов», — уточнил Брико.

При этом он пояснил, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель инфекции, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы.

Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. По его словам, возможно, число случаев заражения начнет снижаться в июне.

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