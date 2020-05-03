Россиянам дали прогноз по эпидемии коронавируса на июнь

Развитие эпидемии коронавируса в России замедлилось в последнее время, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. Такой прогноз дал главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, передает «Интерфакс».

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», — сказал он и добавил, что за прошлый месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 до 6,9 процента.

Однако, заметил Брико, фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. Он указал, что в странах, где уже прекратился рост числа больных, например, в Китае, по-прежнему является обязательной самоизоляция для пожилых, а граждан просят сохранять дистанцию.

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента», — пояснил специалист и призвал не ждать, что ограничения исчезнут быстро.

Ранее ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России. Согласно расчетам, это может быть 12 августа. По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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