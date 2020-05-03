Карантинные меры в России предложили ужесточить

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом — увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

По словам Бойцова, вместе с ужесточением ограничительных мер следует и увеличивать ответственность за их нарушение, так как игнорирование режима самоизоляции может привести к негативному развитию ситуации и увеличению числа смертей от коронавируса. «На примере других стран видно, что можно ожидать существенное увеличение смертности как от коронавирусной инфекции, так и от других болезней вследствие перегрузки системы здравоохранения», — пояснил он.

Режим самоизоляции в России введен 2 апреля во время обращения Владимира Путина к нации. Планировалось, что 30 апреля ограничения снимут, однако позже президент объявил, что режим продлится до 11 мая включительно. 9 мая Путин вновь обратится к гражданам страны.

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