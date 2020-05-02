Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Instagram.

Песков также анонсировал возложение Путиным цветов к вечному огню. Ожидается, что именно оттуда президент сделает обращение.

В предыдущих раз российский лидер обращался к россиянам 28 апреля, перед совещанием с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что опасность дальнейшего широкого распространения инфекции не миновала, и призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. Также Путин объявил о продлении нерабочих дней.

16 апреля стало известно о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан. Однако 9 мая состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

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