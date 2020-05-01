Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об охране здоровья главы государства Владимира Путина. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, после того, как коронавирус был выявлен у председателя правительства России Михаила Мишустина, охрана здоровья президента находится на максимальном уровне.

О заражении Мишустина коронавирусом стало известно в четверг, 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, премьер-министр лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным на 1 мая, в России зафиксировано свыше 114 тысяч заражения коронавирусом. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 выздоровели.

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