Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. Как сообщает «Интерфакс», бывший глава правительства пожелал Мишустину здоровья.

«Я искренне желаю всем здоровья. Особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания партии «Единая Россия» по вопросам совершенствования трудового законодательства.

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О заражении Мишустина коронавирусом стало известно в четверг, 30 апреля. Получив положительный тест на коронавирус, премьер-министр лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

По данным на 1 мая, в России зафиксировано свыше 114 тысяч заражения коронавирусом. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 выздоровели.

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