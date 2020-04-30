Названа дата последнего контакта заразившегося коронавирусом Мишустина с Путиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин последний раз лично встречался с главой государства Владимиром Путиным 24 марта. Соответствующую дату назвал в Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

По его информации, глава государства, премьер, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов встречались на совещании по экономическим вопросам.

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Ранее был определен круг контактов Мишустина на работе. С начала эпидемии коронавируса приезжал на работу в Дом правительства. Доступ в кабинет премьера имели только сотрудники протокола и специалисты, обеспечивающие качество видеосвязи.

Мишустин сообщил о своем заболевании ранее в четверг, 30 апреля, во время встречи с президентом в формате видеоконференции. Премьер-министр сообщил, что будет оставаться в самоизоляции. Временно исполняющим обязанности главы правительства Мишустин предложил назначить Белоусова. Путин поддержал предложение.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах России. За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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