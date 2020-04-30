Стало известно о новых зараженных коронавирусом в правительстве России

Несколько человек заразились коронавирусом в правительстве России помимо премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Фамилии и должности инфицированных не сообщаются. Отмечается, что они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Ранее Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.