Назван временный премьер-министр России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, предложил президенту Владимиру Путину назначить временным председателем правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин уже подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Мишустин сообщил Путину о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Премьер пообещал, что будет соблюдать режим самоизоляции, но продолжит оставаться на связи с правительством. Президент пожелал ему выздоровления и попросил позвонить из больницы.

Судя по публикациям на сайте правительства, последний раз Мишустин проводил совещание с членами своего кабинета не по видеосвязи 31 марта. С Путиным, по официальным данным, премьер последний раз встречался лично 24 марта.