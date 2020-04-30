Определен круг контактов Мишустина на работе

Российский премьер-министр Михаил Мишустин с начала эпидемии коронавируса приезжал на работу в Дом правительства, однако круг его контактов был сведен к минимуму. Об этом пишут «Ведомости».

Сотрудник аппарата правительства рассказал, что контакты Мишустина с вице-премьерами и министрами были сведены к минимуму. Доступ в кабинет премьера имели только сотрудники протокола и специалисты, обеспечивающие качество видеосвязи.

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Мишустин сообщил о своем заболевании ранее в четверг, 30 апреля, во время встречи с президентом Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Премьер-министр сообщил, что будет оставаться в самоизоляции. Временно исполняющим обязанности главы правительства Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.