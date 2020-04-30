Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. Так градоначальник прокомментировал новость о заражении премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусом, сообщает РИА Новости.
«Это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает: никто отгородиться от болезни не может», — подчеркнул Собянин.
Мишустин сообщил о своем заболевании ранее в четверг, 30 апреля, во время встречи с президентом Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Премьер объявил, что будет оставаться в самоизоляции. И.о. главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России было выявлено свыше семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения превысило 100 тысяч, 11,6 тысячи человек выздоровели, свыше тысячи скончались.