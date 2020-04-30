Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к россиянам и призвал их максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканале Россия 24, трансляция которого велась в YouTube.

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«Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал он.

Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

Временно исполняющим обязанности главы правительства Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.