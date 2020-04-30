Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил «Коммерсанту».

Он подтвердил, что чувствует себя нездоровым. По данным издания, у главы правительства высокая температура.

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Ранее Мишустин, получив положительный тест на коронавирус, лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Временно исполняющим обязанности назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.