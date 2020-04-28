Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что «расслабляться нельзя». Об этом президент заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

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Он подчеркнул, что «опасность дальнейшего широкого распространения болезни не миновала». По словам президента, в России становится «все больше тех, кого прямо затронула болезнь».

В этой связи он призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. «Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании», — сказал Путин.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

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