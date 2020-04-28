Россиян предостерегли от поездок на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками. Об этом он заявил во время совещания с президентом Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

По его словам, за последний месяц в России фиксируется внутрисемейные формы заражения коронавирусом. «Крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — заключил Мурашко.

Ранее глава государства продлил нерабочие дни в России до 11 мая. Путин напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.

26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не сорваться на майские праздники, чтобы не допустить пика по коронавирусу в России.

За последние сутки в России выявили 6411 случаев заражения коронавирусом. Общее число с начала пандемии превысило 93 тысячи.

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