Россиян предостерегли от срыва на майские для недопущения пика по коронавирусу

Для недопущения пика по коронавирусу в России россиянам нужно не сорваться на майские праздники. Об этом предостерегла глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет «Интерфакс».

По ее словам, режим самоизоляции «дал очень много» для снижения темпов распространения коронавируса. «Соблюдение требований — это единственный путь избежать проблем. Другого сегодня никакого такого пути нет», — сказала она.

В ряде российских регионов действует режим самоизоляции, при котором гражданам разрешается выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение, а также для поездки на работу, если они обязаны на нее ходить.

Для борьбы с распространением коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим, вопрос о продлении режима самоизоляции на май пока не решен.

В России за сутки зафиксирован 6361 случай заражения коронавирусом, всего число зараженных превысило 80 тысяч.

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