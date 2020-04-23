Определен план открытия кафе после завершения самоизоляции

Первыми после окончания режима самоизоляции смогут открыться небольшие заведения общественного питания. План раскрывается в заявлении Роспотребнадзора, выдержки из которого приводит ТАСС.

Речь идет о кафе площадью не более 50 квадратных метров максимум с пятью столиками, куда могут разместить одного-двух посетителей. «Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) запрещены», — констатировали в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре указали, что расстояние между столами должно составлять не менее метра.

Режим самоизоляции введен в российских регионах в рамках борьбы с распространением коронавируса. По распоряжению президента, весь апрель объявлен нерабочим. Кафе, рестораны, фитнес-клубы и торговые центры закрыты, работу продолжают продуктовые магазины и аптеки. Конкретных решений о выходе из режима самоизоляции в Кремле пока не приняли.

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