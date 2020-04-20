Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом

Борьба с новым коронавирусом в России проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 апреля.

Он уточнил, что речь идет о развертывании медицинской сети в регионах.

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14 апреля директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович рассказала, что эпидемия коронавируса развивается в РФ по особому сценарию. По ее словам, он пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции.

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных наблюдается в Московском регионе — более 31 тысячи. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели почти 3,5 тысячи.

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