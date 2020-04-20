Путин задался вопросом о необходимости новых мер против коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания задался вопросом о необходимости новых мер против коронавируса и попросил экспертов высказаться по этому поводу. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 апреля.

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«Как вы думаете, достаточны ли уже введенные профилактические меры, в том числе в столице?» — сказал он, обращаясь к участникам совещания по видеосвязи.

Путин также спросил экспертов о том, какие еще упреждающие меры было бы целесообразно принять.

Российский лидер также предупредил, что пик распространения нового вируса еще впереди, но благодаря ограничительным мерам процесс распространения удалось замедлить.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала эпидемии скончались 405 пациентов с COVID‑19, выздоровели почти 3,5 тысячи.

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