Число умерших россиян с коронавирусом превысило 400

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 405 человек, за последние сутки зафиксировано 44 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 20 апреля.
В российской столице с начала пандемии умерли 28 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано свыше 47 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона человек, 152,5 тысячи умерли. Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США — 759, далее следует Испания и Италия (198 и 178 тысяч соответственно).
Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ заявила о пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения