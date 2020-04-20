Число умерших россиян с коронавирусом превысило 400

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 405 человек, за последние сутки зафиксировано 44 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 20 апреля.

405 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 20 апреля

В российской столице с начала пандемии умерли 28 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано свыше 47 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона человек, 152,5 тысячи умерли. Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США — 759, далее следует Испания и Италия (198 и 178 тысяч соответственно).

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ заявила о пандемии.

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