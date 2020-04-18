Перечислены рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей

Заразившиеся коронавирусом молодые люди, которые имеют хронические заболевания, входят в особую группу риска. Из-за таких особенностей они хуже других переносят заболевание, сообщила сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), чьи слова публикует телеведущая Елена Малышева в Instagram.

Врач отметила, что самыми тяжелыми больными считаются люди в возрасте старше 70 лет, однако к аппаратам искусственной вентиляции легких приходится подключать и еще одну категорию инфицированных. «Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением», — перечислила она и добавила, что таких молодых людей очень много.

Ранее Малышева, отвечая на вопрос, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Свою точку зрения она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79,5 года, а дети из-за него практически не болеют.

18 апреля число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313, за последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов. По всей России выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 человека в 85 регионах, выздоровели 3057 пациентов.

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