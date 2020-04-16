Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, отвечая на вопрос о том, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Такое мнение она высказала во время прямого эфира в Instagram.

«Вы говорили, что это не опасно. Теперь вы говорите на языке правительства, что очень опасно. Где правда?» — написала Малышевой одна из подписчиц. «Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю», — ответила ведущая, объяснив свою точку зрения тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79 с половиной лет, а дети им практически не болеют.

«Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших», — заявила Малышева. Она уточнила, что не считает, что пожилые люди должны умирать, и отметила, что ее собственной маме 86 лет. Тем не менее, по мнению ведущей, с точки зрения популяционной угрозы корь, несмотря на наличие вакцины, намного опаснее. Причина кроется в том, что от кори умирают дети, а от коронавируса — нет. Последнее, по словам Малышевой, является великим счастье.

Ранее Малышева поделилась с подписчиками тестом под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус». Она опубликовала несколько приемов, выполнение которых поможет человеку понять, находится ли он в группе риска в связи с пандемией.

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