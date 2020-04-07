Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, каковы риски заражения коронавирусом через посуду. В своем Instagram-аккаунте она объяснила, сколько времени вирус живет на различных поверхностях.
По словам Малышевой, на пластике коронавирус живет два-три дня, иногда — до пяти дней, а на картонных стаканчиках — 24 часа. Дольше всего он остается на стеклянной посуде (примерно четверо суток), а меньше всего — на медной (четыре часа).
Чтобы избежать заражения через посуду, Малышева порекомендовала использовать пластиковую и картонную посуду только один раз, а затем сразу выбрасывать ее. Стеклянную, фарфоровую и керамическую посуду нужно мыть в горячей воде, так как вирус погибает при нагревании до 50-60 градусов.
Ранее Малышева показала, как нужно правильно ходить в магазин, чтобы избежать заражения коронавирусом. Она посоветовала надевать респиратор и перчатки, обрабатывать ручки тележек влажными салфетками, а также оплачивать покупки бесконтактным способом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения