Малышева рассказала о риске заражения коронавирусом через посуду

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, каковы риски заражения коронавирусом через посуду. В своем Instagram-аккаунте она объяснила, сколько времени вирус живет на различных поверхностях.

По словам Малышевой, на пластике коронавирус живет два-три дня, иногда — до пяти дней, а на картонных стаканчиках — 24 часа. Дольше всего он остается на стеклянной посуде (примерно четверо суток), а меньше всего — на медной (четыре часа).

Чтобы избежать заражения через посуду, Малышева порекомендовала использовать пластиковую и картонную посуду только один раз, а затем сразу выбрасывать ее. Стеклянную, фарфоровую и керамическую посуду нужно мыть в горячей воде, так как вирус погибает при нагревании до 50-60 градусов.

Ранее Малышева показала, как нужно правильно ходить в магазин, чтобы избежать заражения коронавирусом. Она посоветовала надевать респиратор и перчатки, обрабатывать ручки тележек влажными салфетками, а также оплачивать покупки бесконтактным способом.

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