Определен возраст большинства заразившихся коронавирусом за сутки в Москве

Более половины новых случаев заражения коронавирусом в Москве выявлены у пациентов младше 45 лет. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
Согласно последним данным, 45 процентов заболевших за последние сутки составили жители в возрасте от 18 до 45 лет, 6,5 процента — дети. При этом 35 процентам новых зараженных — от 46 до 65 лет, 9,5 процента — от 66 до 80-ти, а четырем процентам — более 80 лет.
Всего в Москве выявили 2649 новых случаев коронавируса. В целом на данный момент в городе зафиксировано 20 754 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Ранее стало известно, что число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313 человек, за последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов.
По всей России, по данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 заболевших в 85 регионах, выздоровели 3057 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения