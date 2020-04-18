Определен возраст большинства заразившихся коронавирусом за сутки в Москве

Более половины новых случаев заражения коронавирусом в Москве выявлены у пациентов младше 45 лет. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Согласно последним данным, 45 процентов заболевших за последние сутки составили жители в возрасте от 18 до 45 лет, 6,5 процента — дети. При этом 35 процентам новых зараженных — от 46 до 65 лет, 9,5 процента — от 66 до 80-ти, а четырем процентам — более 80 лет.

Всего в Москве выявили 2649 новых случаев коронавируса. В целом на данный момент в городе зафиксировано 20 754 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

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Ранее стало известно, что число умерших россиян с коронавирусом выросло до 313 человек, за последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов.

По всей России, по данным на утро 18 апреля, выявлено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 79 регионах. Всего новым вирусом в стране заразились 36 793 заболевших в 85 регионах, выздоровели 3057 человек.

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