Число зараженных коронавирусом россиян за сутки достигло почти пяти тысяч

За последние 24 часа в России зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале.
Общее число инфицированных в стране составило 36 793 человека в 85 регионах. За сутки также зафиксировано 40 скончавшихся, с начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек. При этом вылечились 467 человек, их общее количество — 3057.
В Москве насчитывается 20 754 заболевших. Всего в столице зарегистрировано 148 случаев летального исхода, а вылечились 1679 пациентов.
По состоянию на 17 апреля в России было выявлено более 32 тысяч заразившихся коронавирусом. В Москве за прошлые сутки — 1959 человек с подтвержденным диагнозом. Кроме того, стало известно, что более половины новых случаев заражения коронавирусом в Москве выявлены у пациентов младше 45 лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения