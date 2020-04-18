Число зараженных коронавирусом россиян превысило 36 тысяч

Общее число зараженных коронавирусом россиян составило 36 793 в 85 регионах. Об этом сообщает в субботу, 18 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в своем Telegram-канале.
Всего за последние сутки выявлено 4785 новых случаев инфицирования в 79 регионах. Зафиксировано 40 летальных исходов, 467 человек вылечились.
За весь период зарегистрировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.
По данным на 17 апреля, в стране подтверждено 32 тысячи случаев заражения, из них свыше четырех тысяч — за последние сутки.
Ранее 18 апреля сообщалось, что в России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. В настоящее время уже начались клинические испытания. После их успешного завершения разработчики намерены подать заявку на государственную регистрацию теста.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения