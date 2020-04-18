В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу

В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

В настоящее время уже начались клинические испытания. После их успешного завершения разработчики намерены подать заявку на государственную регистрацию теста. При этом Ефимов подчеркнул, что в сложившихся условиях пандемии коронавируса эта процедура максимально упрощена.

«Тест не только позволяет выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных», — отметил врач.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.

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