В России разработали тест-систему на антитела к коронавирусу

В России завершилась разработка тест-системы, с помощью которой можно определять наличие у людей антител к коронавирусу. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.
В настоящее время уже начались клинические испытания. После их успешного завершения разработчики намерены подать заявку на государственную регистрацию теста. При этом Ефимов подчеркнул, что в сложившихся условиях пандемии коронавируса эта процедура максимально упрощена.
«Тест не только позволяет выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных», — отметил врач.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения