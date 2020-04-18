На сбежавшего из больницы россиянина с коронавирусом завели уголовное дело

Житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Россиянин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его вернули в медицинское учреждение. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении пациента было возбуждено уголовное дело.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения коронавирусом от человека, который нарушил режим самоизоляции. Заболевший приходил в медцентр, где заразил сотрудника во время медосмотра. Установлено, что с зараженным контактировали 78 человек.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.

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