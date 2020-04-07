Мужчина сбежал из карантина в горы, заблудился и схлопотал крупный штраф

Житель Франции сбежал из карантина по коронавирусу в горы и схлопотал штраф в 135 евро (более 11 тысяч рублей). Об этом сообщают представители полицейского участка французской коммуны Осежа в официальной группе в Facebook.
По данным местных властей, француз направлялся на машине в Испанию, но был задержан пограничниками на контрольно-пропускном пункте. Тогда он решил пересечь границу по горной тропе, но оступился, упал в ручей и в конечном счете заблудился. Он обратился за помощью в экстренную службу, которая отправила за ним бригаду спасателей на вертолете.
После того как беглеца, чье имя не разглашается, доставили в безопасное место, ему выписали крупный штраф за нарушение карантина. В заключение власти Франции в очередной раз напомнили горожанам не покидать свои дома без крайней необходимости.
Ранее сообщалось, что житель Тайваня был оштрафован на миллион тайваньских долларов после того, как нарушил карантин и отправился в ночной клуб. Мужчина вернулся из Юго-Восточной Азии и должен был находиться на двухнедельной обязательной самоизоляции дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения