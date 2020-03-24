Мужчина сбежал из карантина в ночной клуб и получил огромный штраф

Житель Тайваня был оштрафован на миллион тайваньских долларов после того, как нарушил карантин и отправился в ночной клуб. Об этом сообщает сайт Сhannel News Asia.

Мужчина, чье имя не называется, вернулся из Юго-Восточной Азии и должен был находиться на 14-дневной обязательной самоизоляции дома. В воскресенье, 22 марта, полиция обнаружила его в ночном клубе во время обычной проверки заведения.

В понедельник, 23 марта, местные власти вменили нарушителю максимально возможный штраф в размере одного миллиона тайваньских долларов (2,6 миллиона рублей).

«Те, кто будет пойман в местах скопления людей и плохо вентилируемых помещениях, будут направлены в центр профилактики эпидемии и оштрафованы на миллион тайваньских долларов. Никаких поблажек не будет», — сказал мэр города Нью-Тайбэй Хоу Ю-И.

Ранее сообщалось, что в китайском Ухане запертая женщина выбралась из окна восьмого этажа и спустилась по зданию без страховки, чтобы сбежать из карантина. В левой руке беглянка держала упаковку лапши быстрого приготовления.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!