Собянин продлил пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая. Соответствующее сообщение он разместил 18 апреля в своем личном блоге.
В тексте также отмечено, что до указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность. Количество таких пропусков неограничено.
По словам Собянина, цифровые пропуска не будут нужны военным, правоохранителям и другим обладателям удостоверения государственного образца. Аналогичные правила действуют и в отношении журналистов.
«Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт», — отметил мэр. Данная мера вводится в действие с 22 апреля.
С 15 апреля в Москве действует пропускной режим, пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. В столице составлено уже 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на 50 миллионов рублей.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения