Собянин продлил пропускной режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 1 мая. Соответствующее сообщение он разместил 18 апреля в своем личном блоге.

В тексте также отмечено, что до указанной даты будут продлены все остальные ранее введенные ограничительные меры. Кроме того, вводится новый вид пропуска, с помощью которого можно будет беспрепятственно осуществлять волонтерскую деятельность. Количество таких пропусков неограничено.

По словам Собянина, цифровые пропуска не будут нужны военным, правоохранителям и другим обладателям удостоверения государственного образца. Аналогичные правила действуют и в отношении журналистов.

«Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт», — отметил мэр. Данная мера вводится в действие с 22 апреля.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим, пропуска необходимо получать для передвижений на любом виде транспорта, включая велосипеды. В столице составлено уже 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции на 50 миллионов рублей.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!